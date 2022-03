Milan, Incocciati a ISP: “Col Napoli sfida decisiva se finisce in parità. Kessie andrà via”

L'ex calciatore del Milan ha parlato a Itasportpress

Riguardo all’imminente Napoli-Milan, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Beppe Incocciati , ex calciatore tanto rossonero, quanto partenopeo.

“Io sono convinto che, in chiave scudetto, sia decisiva”.

Per quali motivi?

“Perché, in caso di pareggio dopo la vittoria dell’Inter, sia per il Napoli che per il Milan le cose si farebbero molto complicate”.