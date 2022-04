Milan, Mesbah a ISP: “Primi grazie a Ibrahimovic. In una partitella capii tanto di lui”

L'ex compagno di squadra di Ibra ai microfoni di Itasportpress esalta anche il tecnico Pioli

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in orbita Milan, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Djamel Mesbah, ex calciatore rossonero.

Il Milan è la favorita numero uno per lo scudetto?

“Ci sono tre-quattro squadre che stanno lì. Vincerà quella che riuscirà a reggere la pressione da qui fino a fine maggio. Per me il mese di aprile sarà decisivo”.

Ha giocato con Ibrahimovic: è favorevole al suo rinnovo contrattuale?

“Sì, sono favorevole al rinnovo di Ibra. E’ un fenomeno assoluto. Se il Milan è primo, è merito suo…”.

Però ha saltato un ingente numero di partite…

“Non importa. Quando hai Ibra nella tua squadra, ti migliora anche tutti gli altri calciatori intorno. E’ il caso di Bennacer per esempio. Ma anche di Kalulu, Tomori e dello stesso Leao…”.

Ricorda un aneddoto del periodo in cui giocavate insieme?

“Ibra è sempre stato un fenomeno. Ricordo una partitella a Milanello, eravamo in squadra insieme. Perdevamo 3-0. Nel lasso di cinque minuti, ha segnato una doppietta e abbiamo vinto quella partitella. Ci aveva spronato come se fosse la finale di Champions. Il fatto, tuttavia, è che eravamo a fine stagione… Non mollava mai”.

Dietro il primato del Milan vi sono ingenti meriti anche da parte di Pioli?

“Pioli sta lavorando bene, io l’ho imparato a conoscere la scorsa stagione. Feci lo stage Milanello con lui e con il suo staff. Stavano già buttando giù le basi per la stagione importante che stanno facendo i rossoneri, ora come ora. Pensai che il Milan sarebbe tornato protagonista in breve tempo. Direi che ho avuto ragione”.