Moggi a ISP: “Se si riparte scudetto andrà alla Juventus. Pjanic in difficoltà ma dipende da Sarri. Higuain via se…”

L’ex dg della Juventus e del Napoli Luciano Moggi ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sulla eventuale ripartenza del campionato di Serie A e anche fatto un’analisi sulla squadra bianconera e sulle difficoltà del centrocampo.

Moggi, è giusto provare a ripartire o meglio dichiarare chiusa la stagione?

Difficile stabilire adesso perchè dipende anche da questo virus. Se a maggio ci saranno le condizioni giuste per non compromettere la salute dei calciatori, sarebbe giusto tornare in campo. In Cina usano precauzioni particolari per esempio sanificano i pneumatici del bus che porta tutta la squadra al centro sportivo e a tutti viene controllata la temperatura appena scendono dal mezzo pesante. Lo stesso viene fatto tra primo e secondo tempo ai calciatori. Con queste garanzie credo sia possibile andare avanti. Se non dovesse riprendere il campionato di Serie A sarebbe un guaio serio perchè ci sono di mezzo i diritti tv che sono gli introiti principali per le società di calcio e se Sky e Dazn non pagano perchè non trasmettono diventa un problema. Per questo la Federazione spinge per giocare ma il giudice unico è il virus. Il problema sanitario è prioritario perchè il calcio è uno sport di contatto. Se non finisce il campionato alcune società di Serie A potrebbero portare i libri in Tribunale perchè non ce la faranno a sopravvivere. Giocare a porte chiuse è una tristezza ma certe volte bisogna pensare anche alla sopravvivenza del calcio.

Il coronavirus cambierà qualcosa nel vivere il calcio?

Se il campionato riesce ad andare avanti ci saranno diverse modalità in sede di mercato. Prevedo più prestiti e riscatti di giocatori e non più a cifre esorbitanti ma non cambia la gestione delle società a livello organizzativo.

Se ripartirà il campionato chi vincerà lo scudetto?

Lotta tra Juventus e Lazio continuerà ma quando si riprende dopo un lungo stop potrebbero esserci sorprese. Dopo la 26.ma giornata la Lazio era in una forma splendida e adesso bisognerà vedere se avrà la stessa esplosività per contrastare il passo della Juve che per me resta la favorita per il tricolore. Ha uomini in grado di incidere da soli sul risultato come Dybala e Ronaldo. Tridente con Higuain impossibile? Dipende da Sarri, ma il centrocampo della Juve non è quello di qualche anno fa e per utilizzare il tridente in attacco significa mettere più in difficoltà la mediana. La posizione che ha in questo momento Pjanic è diversa dal passato visto che Sarri lo vuol fare giocare alto e questo lo penalizza. La Juventus subisce più gol del passato e anche questo è dovuto alle difficoltà del centrocampo. Higuain ai titoli di coda? Diventa prezioso per la Juve perchè sa partire da dietro e gioca in funzione di Ronaldo e inoltre sa stare in area di rigore quando bisogna. Trovare un giocatore così non è facile, credo sia opportuno migliorare il centrocampo piuttosto che pensare di non avere in campo l’argentino.