Mutti a ISP: “Se derby nerazzurro, campionato è finito. Atalanta senza Gosens lascia dubbi”

L'ex allenatore Bortolo Mutti ha parlato a Itasportpress

Redazione ITASportPress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Bortolo Mutti, ex allenatore e attuale commentatore tv di RaiSport.

Con il mercato esplosivo che l’ha vista protagonista nel mese di gennaio la Juventus potrebbe ambire allo scudetto?

“Sono secco: no”.

Per quali ragioni?

“Perché non è che le altre sono state a guardare. Per esempio l’Inter ha preso Gosens e si è ulteriormente rafforzata. La Juve, al massimo, può puntare al quarto posto. Non di più”.

Qual è la sua chiave di lettura rispetto all’imminente Derby di Milano?

“Penso che, se vincesse l’Inter, il campionato sarebbe bello che indirizzato”.

A tal proposito vede più in “pole-position” Inter o Milan?

“L’Inter è più forte del Milan sulla carta…”.

Il Napoli?

“Potrebbe tornare in alto con il rientro dei vari infortunati. Ma a me sembra che l’Inter abbia qualcosa in più di tutte”.

La “sua” ex Atalanta invece?

“Ho dei dubbi, ora che non ha più Gosens”.

Però è arrivato Boga…

“Grande colpo, senza ombra di dubbio. Però non sarà facile rimpiazzare Gosens. I vari Pezzella ecc non so se riusciranno a impattare nella stessa maniera, anche a livello di personalità”.