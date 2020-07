Napoli, Russotto a ISP: “Gattuso ha riportato nuova vitalità e voglia di rimettersi in gioco. La loro forza è il gruppo”

Andrea Russotto, ex giocatore del Napoli, torna a parlare della squadra partenopea e della sua rincorsa all’Europa. In un’intervista rilasciata in esclusiva per Itasportpress, il giocatore commenta l’evoluzione del Napoli di Gattuso e l’ultima gara con l’Atalanta.

IL NAPOLI DI GATTUSO

“Il Napoli è sicuramente diverso rispetto a prima, più combattente, dopo la pausa ha approcciato il campionato in maniera diversa, molto più convinta. Con Ancelotti credo che qualcosa si fosse rotto, sebbene sia un grande allenatore con una meraviglioso trascorso, quando si arriva a rompere qualcosa dentro lo spogliatoio e manca l’armonia, l’unica cosa giusta da fare è cambiare. Gattuso ha riportato nuova vitalità e voglia di rimettersi in gioco”.

LA PARTITA DI BERGAMO

“L’Atalanta non è più una sorpresa, anzi. Aver perso a Bergamo per il Napoli non deve essere un dramma, l’Atalanta mette in difficoltà chiunque in Italia e in Europa, il Napoli se la giocherà fino alla fine per un posto nelle competizione europea. Certo visto l’andamento del girone d’andata la squadra partenopea si è complicato un po’ la vita da solo, però il Napoli ha una grande squadra e dei grandi giocatori, e ha tutto per poter raggiungere l’europa che conta”.

LA FORZA DEL GRUPPO

“Mertens, Insigne saranno fondamentali per la corsa del Napoli, così come Milik. Nel Napoli conta il gruppo, hanno tanti giocatori bravi, guidati da un allenatore molto carismatico, e l’insieme del gruppo potrà fare sicuramente la differenza”