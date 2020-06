Orlando a ISP: “Milan, sfida alla Juve non impossibile. Baggio fuoriclasse, ma a caccia…”

Di Federico Mariani

Su il sipario. Il calcio italiano tenta di ripartire dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Il primo banco di prova è rappresentato dalla Coppa Italia, impegnata a completare il quadro delle semifinali di ritorno. Stasera, all’Allianz Stadium, toccherà a Juventus-Milan aprire le danze. Un match assai caro ad Alessandro Orlando, che si è tolto grandi soddisfazioni con entrambe le squadre. L’ex terzino friulano, 50 anni da poco compiuti, ha fatto parte della truppa rossonera di Fabio Capello che nel 1994 conquistò il “double” scudetto-Champions League. Nell’anno seguente, invece, un’altra doppietta, ma a tinte bianconere con la formazione di Marcello Lippi dominatrice della stagione con i successi in campionato e Coppa Italia. Peraltro, questo clamoroso biennio ha permesso a Orlando di fregiarsi di un primato condiviso con altri cinque giocatori: conquistare il titolo di campione italiano per due anni consecutivi, ma con maglie diverse. Oltre a lui solamente Giovanni Ferrari, Riccardo Toros, Eraldo Mancin, Roberto Baggio e Andrea Pirlo sono riusciti in questa particolare impresa. Orlando si è tolto grandi soddisfazioni anche con le casacche di Sampdoria, Fiorentina e Udinese grazie alla sua estrema duttilità tattica che gli permetteva di macinare chilometri sulla fascia sinistra su e giù, rendendolo un prezioso aiuto in fase difensiva e un’arma aggiunta all’attacco. Alessandro si racconta ai nostri microfoni in esclusiva.

Alessandro, come ha gestito la recente emergenza per il Coronavirus?

“Sostanzialmente vivo e lavoro a Udine. Il problema è arrivato anche qui da noi, ma in maniera marginale. Forse anche perché non c’è tanta popolazione. È stato tutto molto circoscritto. Probabilmente ha contribuito anche il vicino Veneto che ha alzato le barricate e questo può aver fatto da filtro. In ogni caso ho continuato a lavorare, anche se a ritmo ridotto. C’è solamente una cosa che è saltata: il calcio. Alleno una squadra di dilettanti. Purtroppo il campionato è finito”.

Attualmente di cosa si occupa? È rimasto nel mondo del calcio?

“No, faccio un lavoro completamente diverso. Mi occupo da una decina d’anni della distribuzione della carne nella zona in quanto operatore e dipendente di una ditta locale. Questo tipo di impiego mi impegna tutta la giornata. Anche in quest’ultimo periodo abbiamo lavorato perché l’azienda è rimasta aperta. Non mi sono allontanato troppo dall’ambito di famiglia, dato che mio padre aveva una macelleria. Per quanto riguarda il calcio, ho allenato a livello dilettantistico. Dall’anno prossimo mi dedicherò a una nuova sfida: andrò ad allenare una squadra di Under 17”.

Da dove è nata la motivazione per questa nuova esperienza?

“Volevo fare qualcosa di diverso, anche se ho già gestito alcuni giovani in squadra. Quest’anno bisognava tesserare ragazzi del 2000 e 2001. Dalla prossima stagione avrò a disposizione dei 2004. Sarà un’esperienza diversa dal solito. Questo mi ha stimolato. Sulla carta, la nuova squadra è la rappresentativa più forte a livello dilettantistico per quell’età. Sono ragazzi con aspettative. Alle spalle di alcune società di riferimento c’è l’Inter. Giusto per far capire il tipo di livello della competizione”.

Il calcio professionistico italiano, invece, è destinato a riprendere, a partire dalla Coppa Italia. Come valuta questa decisione?

“Io sono sempre stato dell’avviso che le cose siano state forzate. Sono tutt’ora contrario alla ripresa. Mi piace la scelta francese di interrompere la stagione. Capisco che gli interessi in palio sono tantissimi, ma in questo momento abbiamo dimostrato di avere le idee poco chiare. Non è giusto che i calciatori possano avere la possibilità di muoversi con tanti medici per disputare una partita che non so quanto possa essere considerata tale siccome non ci saranno spettatori. Credo sia il controsenso più assoluto: o è sì o no. Sono state fatte scelte dettate dal dio denaro. Tra l’altro non tutte le squadre erano d’accordo. Avranno sicuramente influito i diritti televisivi. Capisco di più, in questo momento, la preoccupazione chi ha un’attività e non può riaprire. Certo, sono stato un calciatore e non rinnego il mio passato, ma ora ci sono altre priorità”.

Peraltro si ricomincerà con una sfida tra Juventus e Milan, due sue ex squadre.

“Di entrambe conservo ricordi piacevoli. Sono state esperienze che ho avuto la fortuna di provare. Non è da tutti vivere quel tipo di momenti. In quegli anni erano le squadre più vincenti in Italia e in Europa, la massima espressione a livello europeo e mondiale. L’ho sempre detto: devo ringraziare chi ha creduto in me, lanciandomi nel calcio, anche se poi ho imparato di più allenandomi con i campioni di grandissimo valore che avevo come compagni di squadra”.

Lei è arrivato al Milan in una stagione storica: quella della doppietta campionato-Champions League nel 1994. Si avvertiva già nella squadra la sensazione di poter fare qualcosa di così grande?

“Per vincere bisogna sempre fare qualcosa in più degli altri, non è mai scontato. Ma quel Milan era una squadra che aveva l’etichetta di ‘formazione vincente’ stampata addosso. Non dico fosse normale vincere, ma era diventato anormale quando non succedeva. Da Franco Baresi a Paolo Maldini o Roberto Donadoni: la presenza della vecchia guardia era fondamentale. Era gente che non era mai appagata. Faceva da traino per i più giovani. Ricordo il rapporto particolare con Marco Simone, con cui ero diventato amico. Ma in generale tutti i giocatori erano molto alla mano. C’era una cosa che non ho mai saputo: ricordavo che Capello e Franco Baresi avevano giocato assieme, ma non ho mai capito se si davano del ‘tu’ o del ‘lei’. Un paio di volte ho sentito l’allenatore chiamare il capitano per nome, ma non saprei dire che rapporto c’era tra loro. Solitamente io, quando trovavo qualcuno di più vecchio, davo del ‘lei’, ma se i miei ex compagni fossero diventati i miei allenatori, avrei cambiato il mio modo di fare”.

Lei ha avuto l’opportunità di essere allenato da Fabio Capello e Marcello Lippi. Dovendo fare un confronto, erano completamente opposti o c’erano punti in comune?

“Erano due mondi assolutamente diversi per caratteristiche personali e caratteriali. Più rigido Capello, più alla mano Lippi. Credo anche per le squadre che allenavano. Capello veniva subito dopo l’era di Sacchi ed era inserito in un ingranaggio ben oliato. Si giocava molto in termini di reputazione ed era maggiormente nell’occhio del ciclone. Al contrario, quando Lippi era arrivato alla Juventus, gli si chiedeva di vincere, ma l’ambiente non era così pressante, anche se aveva in mano una squadra molto forte”.

All’inizio della stagione 1994/95, in quella Juventus vi aspettavate di vincere subito o c’era qualche dubbio? In fondo i bianconeri non conquistavano lo scudetto da 9 anni.

“Non fu una sorpresa ottenere quei risultati. Abbiamo vinto il campionato e la Coppa Italia, perdendo la Coppa Uefa. Tutti questi traguardi li abbiamo raggiunti sempre contro il Parma che è stata la nostra squadra rivale. Comunque a Torino ho trovato un ambiente più famigliare. C’erano meno pressioni, anche se sul campo sembrava il Milan della stagione precedente. È stata una cavalcata più divertente, perché il gruppo aveva fame di vittoria, ma vivendo tutto in maniera più spensierata. Con i rossoneri era diventato abitudinario vincere, mentre per i bianconeri era piacevole tornare a vincere dopo un periodo di digiuno. Inoltre a Milano era più complicato legare con gli altri compagni perché, una volta finito l’allenamento, si pranzava a Milanello e ognuno tornava a casa. A Torino, invece, abitavamo tutti in centro e c’erano più possibilità di frequentarsi. Lo spogliatoio era davvero unito”.

C’è qualcuno con cui ha legato particolarmente tra i bianconeri?

“Sicuramente con Roberto Baggio: entrambi avevamo la passione per la caccia. Mi sono trovato bene anche con Alessandro Del Piero, Alessio Tacchinardi e Gianluca Vialli. Di Ciro Ferrara ricordo il suo carattere particolarmente allegro e spensierato. Ero compagno di stanza di Torricelli. Se giocavo io, non giocava lui e viceversa. Eppure non ci sono mai stati problemi tra di noi”.

Ha accennato alla passione di Baggio per la caccia. Non siete mai usciti insieme per una battuta?

“Certamente. Anche se faccio una precisazione: io ho giocato con Roberto Baggio ma lui è venuto a caccia con me. Giusto per rendere l’idea… (ride ndr.)”.

Facciamo un passo indietro: lei ha giocato nella Sampdoria nell’anno della finale di Champions League persa col Barcellona. C’erano analogie tra il gruppo dei blucerchiati e l’ambiente trovato a Milano o Torino?

“Non credo. Al massimo posso paragonare solamente la Sampdoria e la Juventus: per entrambe c’era la novità di partecipare a qualcosa di nuovo. Per i blucerchiati era un’esperienza mai provata prima la cavalcata in Champions, mentre per i bianconeri si provava a vincere uno scudetto che mancava da tanto tempo. Al Milan, come ho detto prima, non faceva quasi notizia quando si conquistava un trofeo”.

Dopo l’avventura alla Juventus ha trovato un’altra squadra di alto livello: la Fiorentina di Batistuta.

“Era anche la squadra di Francesco Baiano, Manuel Rui Costa e Francesco Flachi. Una squadra di ottimo livello. Abbiamo vinto la Coppa Italia 1996, anche se io l’ho vissuta in maniera molto defilata per un problema alla spalla. Inoltre non c’è mai stato feeling con il mister (Claudio Ranieri ndr.) e la società. Nel complesso è stato un anno negativo. Il compagno di avventura era Michele Serena. Lui veneto, io friulano, eravamo sempre in giro insieme”.

Poi il ritorno a casa all’Udinese.

“La prima stagione è stata sicuramente positiva, con la salvezza e la qualificazione alla Coppa Uefa. Nel secondo anno ho avuto problemi con Zaccheroni e ho faticato a trovare spazio”.

Sentendo i nomi dei suoi vecchi compagni di squadra, viene da rabbrividire a pensare agli allenamenti da lei sostenuti con loro…

“Sicuramente non era semplice, ma alla fine basta capire come affrontare gli allenamenti. C’era da imparare in ogni situazione. Per esempio, con Vialli dovevi scontrarti di più per prendere posizione, mentre con Baggio e Rui Costa rischiavi di prenderti dei tunnel devastanti. Ma si imparava in tutte le circostanze”.

Come valuta la sfida tra Juventus e Milan in Coppa Italia. Lo stop può avvantaggiare una delle due formazioni?

“Si riparte da zero. Non posso fare pronostici. È stata una pausa lunghissima. Non credo che si possa parlare di vantaggi o svantaggi perché quello che è successo a loro è capitato a tutti. Non sappiamo chi è più in forma. Sulla carta la Juve può vincere ed è favorita, ma dopo questo stop è tutto completamente diverso. Quello che si aveva prima in termini di condizione psicofisica è andato perduto”.

Vale lo stesso per il finale di Serie A?

“Esattamente, sarà un nuovo campionato. Mi auguro che l’Inter e la Lazio riescano a lottare con la Juve fino in fondo. L’entusiasmo e l’euforia che avevano avuto i biancocelesti fino allo stop potrebbero essere scemati. Non è un aspetto trascurabile”.

Se potesse tornare giocatore e avesse l’opportunità di rigiocare un match sia per rivivere un’emozione speciale che per cambiare il risultato finale, quale partita sceglierebbe?

“Se potessi cambiare un risultato, direi l’Intercontinentale persa contro il San Paolo ai tempi del Milan. In senso positivo, invece, rigiocherei volentieri lo spareggio salvezza vissuto con la maglia dell’Udinese contro il Brescia nel 1993. Al di là della mia rete, è stato speciale riuscire a rimanere in Serie A grazie a quella partita”.

Ultima domanda: se fosse ancora un calciatore, in quale squadra le piacerebbe giocare?

“Assolutamente nell’Atalanta. Ma se me l’avessero chiesto tre anni fa, avrei detto il Napoli di Sarri. Per me il calcio è divertimento e queste squadre rispecchiano la mia idea”.