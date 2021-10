Palermo, ds Castagnini a ISP: “Lucca è già pronto per la Nazionale e la Serie A”

L'ex attaccante del Palermo è stato scoperto da Castagnini che lo ha lanciato quando i rosanero erano in D

Riguardo al rendimento esponenziale e all’accostamento a varie big italiane e europee di Lorenzo Lucca, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Renzo Castagnini, ds del Palermo che portò l’attaccante piemontese in Sicilia.

“Potrebbe aver stupito altri, ma non me. Io ero certo delle sue potenzialità dalla prima ora”.

In un contesto di carenza pressoché totale di centravanti in Nazionale, c’è chi ne invoca addirittura la convocazione immediata nella selezione di Mancini…

“Lorenzo farebbe benissimo a pensare in grande: ha tutte le carte in regola per sfondare”.

“Può andare ovunque e far bene in ogni contesto. Detto questo, per la politica con i giovani che stanno conducendo, forse al Milan potrebbe far bene da subito”.