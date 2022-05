Palermo, Maccarone a ISP: “Conosco il City, con Mansour sarà Serie A”

L'ex calciatore del Palermo ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in chiave Palermo, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo Maccarone, ex calciatore rosanero.

Ha giocato nel Palermo: qual è il suo giudizio rispetto alla stagione dei rosanero?

“A me fa strano non vedere il Palermo in Serie A. Se devo essere sincero, mi sembra che quest’anno si sia seminato bene in vista del futuro”.

Conosce a perfezione Silvio Baldini. Lo confermerebbe alla guida dei siciliani?

“Il mister ha esperienza notevole e ha fatto una stagione importante. Deve valutare la società. In ogni caso, uno come lui è sempre una garanzia”.

Palermo è tornata, come ai tempi di Zamparini, una tappa importante e appetibile per i giovani in rampa di lancio?

“Palermo è sempre stata una piazza di questo tipo. Anche in categorie inferiori, il “fascino” resta sempre il medesimo”.

Le ambizioni potrebbero cambiare, eventualmente, con Mansour al timone?

“Ho giocato in Premier League e conosco la storia del Manchester City che si commenta da sola. E’ difficile fare previsioni su come potrebbe trasformarsi il Palermo. Logico è che il nome è quello che è. Non si può non essere estasiati, nei panni dei tifosi rosanero”.

Auspica, pertanto, un ritorno immediato in Serie A?

“Se si parla di Palermo, come dicevo prima, io non posso non pensare a una squadra che non giochi in Serie A”.