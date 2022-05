Palermo, Mantovani a ISP: “Entro cinque anni rosanero in A con Mansour. Zamparini…”

L'ex calciatore rosanero ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in casa Palermo e al possibile approdo dello sceicco Mansour a presidio del club rosanero, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore dei siciliani (2011-2013).

Come commenta, sin qui, la stagione del Palermo?

“Sono molto soddisfatto. E’ un terzo posto di uno spessore particolare. Si può far meglio, ma il bilancio è positivo”.

Cosa l’ha convinta maggiormente, a livello peculiare, della stagione dei rosanero?

“Silvio Baldini è un grande allenatore. Ho commentato diverse partite del Palermo questa stagione: ti fa proprio piacere andare a guardare i loro match. Brunori ha un grande divenire, tra l’altro. Attaccante estremamente intelligente”.

Al pari grado del “suo” ex compagno Dybala, proprio in rosanero? L’ha stupita la notizia del mancato rinnovo?

“Le scelte si fanno in due. Io dico solo che Dybala è il calciatore più forte, a livello tecnico, con cui ho giocato. Fin dal primo istante, non ebbi nessun dubbio su di lui”.

Ora dove lo vedrebbe meglio? Serie A o estero?

“Può giocare ovunque. Lo vedo in tutti i massimi campionati. Liga? Perché no?”.

Cosa manca all’attuale Palermo per tornare ai fasti della sua epoca?

“Parlarne così al passato mi fa effetto… Alla fine era soltanto il 2010 quando il Palermo sfiorò la Champions! I tifosi sono scesi in Purgatorio e ora – pian, piano – si stanno prendendo le loro rivincite”.

Crede, pertanto, nella Serie A in tempi relativamente brevi?

“Assolutamente sì. Il Palermo ha tutto per tornare in Serie A in meno di cinque anni. Ne sono convinto al 100%”.

Che tipo di mercato prospetta in estate?

“Mi auguro che la base resti questa. Poi, ovvio: con la nuova proprietà…”.

Prospetta un ciclo rigoglioso con a capo Mansour?

“Eccome! Uno parla di Mansour e pensa al super Manchester City!”.

La sua presidenza potrebbe rievocare quella di Zamparini, da lei vissuta?

“Io preferirei non parlare di Zamparini: è sacro per Palermo e per il Palermo. Potrebbe cominciare una nuova epoca, che – sicuramente – non scalfirà il ciclo d’oro di Maurizio Zamparini, con annessi calciatori scoperti negli anni”.