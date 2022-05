Paris a ISP: “Obiettivo 2023 Coppa discesa. Milan top e Theo fatto gol da superG”

Il campione di discesa ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Il velocista azzurro dello sci, Dominik Paris ha chiuso a marzo scorso una stagione non come sperava. Un'annata condizionata da diversi problemi visto che Paris ho avuto un paio di cali. Per sua fortuna nel finale di stagione ha sciato abbastanza bene e concluso fra i top tre del mondo, che è sempre importante. In vista della nuova stagione Paris si prepara per portare a casa la Coppa di discesa. I suoi progetti svelati ai microfoni di Itasportpress.it. e poi una battuta sul Milan di cui è un grande tifoso.

Che voto dai alla tua stagione che si è accesa nel finale?

"Non saprei ma sono contento per la parte finale della stagione. Non mi lamento troppo visto che sono finito tra i primi tre in discesa".

Qual è stato il momento più bello?

"Sicuramente la gara di Bormio e quella di Kvitfjell"

"L'Olympiabakken di Kvitfjell è come il divano di casa tua, quattro vittorie, tre in discesa e una in superG, tanta roba.

"Mi piace molto questa pista e riesco a dare il meglio"

Coppa del Mondo generale è ancora possibile nel 2023 o ti concentri su quella di discesa?

"Penso che per la generale sia difficile, mi dedicherò più a quella di discesa".

Per la prossima stagione vuoi che comandi più la testa o il fisico?

"Contano tutte e due ma la testa ti dà qualcosa in più. Sono tutti bravi gli avversari e conta sicuramente l'aspetto mentale".

Resta un tuo obiettivo la presenza a Milano-Cortina 2026?

"Vediamo è ancora presto, dipende dalle mie condizioni fisiche"

Milan vince lo scudetto sei pronto per la festa?

"Aspettiamo domenica, poi festeggiamo. Sono andato a Milano a vedere la partita contro l'Atalanta e ho visto un grande Milan. La squadra è giovane ma è cresciuta parecchio grazie al contributo di Ibrahimovic anche se a livello internazionale manca qualcosa. Leao è cresciuto tanto, ma è una vittoria che arriva grazie al gruppo. La difesa ha fatto bene ma anche centrocampo e attacco. A San Siro ho ammirato il gol di Theo Hernandez e mi è sembrata una discesa perfetta. Un gol da superG a Bormio"

Contento del Sudtirol promosso in B?

"Grande impresa, fa piacere avere una squadra dell'Alto Adige in B. Non sono ancora andato al nuovo stadio ma spero di poterci andare presto. Complimenti al Sudtirol"