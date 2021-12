Parma, Scala a ISP: “In A quest’anno è impossibile ma spero che Buffon…”

L'ex tecnico ducale ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'ex allenatore del Parma, Nevio Scala ai microfoni di Itasportpress.it ha parlato della squadra ducale attardata in classifica in Serie B. " Si è partiti male e poi ci sono stati diversi problemi che hanno portato anche al cambio dell'allenatore. Di buono c'è che con la vittoria contro l'Alessandria si ci è tirati fuori un pochino dalle zone basse, ma per quest'anno non sarà possibile ipotizzare il ritorno in A. Sarà importante programmare bene il futuro perchè il Parma in B non ha senso. Si può anche sperare nel miracolo magari vincendo i playoff visto che i ducali possono ancora arrivarci con i tre punti, in fondo bastano due vittorie e la classifica viene stravolta. Le speranza non devono essere abbandonate però obiettivamente è dura.Visti i risultati finora non positivi spero che Buffon ci metta una pezza quando è necessario".