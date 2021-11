Pasinato a ISP: “Scudetto? Milan davanti a Inter ma se Inzaghi vince derby…”

Ai microfoni di Itasportpress, Pasinato che ha vestito la maglia nerazzurra e rossonera ha parlato del derby Inter-Milan

Riguardo all’imminente Derby della Madonnina, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore di Inter e Milan.

“Assolutamente no. Il derby è un capitolo a parte, a prescindere dall’andamento della propria stagione”.

“A oggi non saprei proprio dirlo. Entrambe stanno facendo bene”.

La sta convincendo l’Inter di Inzaghi? L’ex Lazio è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere Conte?

“A me questa Inter sta piacendo moltissimo. Complimenti a Inzaghi: sta facendo un ottimo lavoro”.

“L’Inter ha un’ottima rosa. Certo è che potrebbe far comodo un esterno destro, considerato che Inzaghi gioca con i quinti”.

“Per me sta avendo un po’ troppe difficoltà. Forse un altro esterno potrebbe far comodo…”.

La stupisce il Milan in vetta?

“Assolutamente no. Avere una visione, nel calcio come in qualsiasi lavoro, ripaga sempre”.