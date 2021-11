Pillon a ISP: “Serie C livello tecnico molto basso. Meglio Girone B e Sudtirol”

Il campionato di Serie C dopo il Covid è sceso moltissimo a livello tecnico come sottolinea Pillon a Itasportpress

Riguardo al livello dell’attuale campionato di Lega Pro, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Pillon , tecnico vincitore dell’allora Serie C con l’Ascoli.

Come giudica il livello generale della Serie C attuale?

“Molto basso. Dal post Covid in poi le società hanno stretto la cinghia e ridotto i costi. Il tutto ha ripercussioni sul tasso tecnico in campo”.

“Eccome! Ormai il livello tecnico si è abbassato. Forse nei settori giovanili non si cura più la tecnica individuale come un tempo… A me sembra che il gap sia notevole”.

“Sì, ma aspettiamo a fine stagione per giudicare. Io i verdetti a stagione in corso li ho sempre disapprovati”.

“Per me l’unico davvero competitivo è il Girone B. Un plauso va fatto al Südtirol: non sono lì per caso. Hanno programmato anno dopo anno e, adesso, hanno scalato la classifica. Così si vince sul lungo termine. Le false promesse non c’entrano a nulla”.