Pochesci a ISP: “Assurdo che club di Serie C paghino stesse tasse di quelli di A”

L'ex allenatore di Ternana e Carpi ha detto la sua a Itasportpress

Sandro Pochesci, ex calciatore del Sassuolo, da tempo ha appeso gli scarpini al chiodo allenando Ternana, Casertana, Bisceglie e Carpi quindi conosce molto bene la Serie C. Ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sulla riforma del campionato.

“Assolutamente no. So che qualcuno lo vorrebbe, così prevale la legge del più forte di cui parlavamo prima. Serve solo cambiare una regola fondamentale, a cui dovrebbe pensare lo Stato…”.

“Serve mettere i giovani al centro dei progetti e soprattutto bisogna stanziare fondi per aiutare le squadre di Lega Pro. In tutti gli altri paesi, tra cui Inghilterra e Spagna, questo avviene. Come mai in Italia no? E poi bisogna intervenire su un altro aspetto…”.