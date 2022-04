Rubinho a ISP: “Campionato non da Genoa. Col Cagliari è ultima spiaggia”

L'ex portiere rossoblu' analizza il campionato del Grifone ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in orbita Genoa (e non solo), la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Rubinho, ex portiere – tra le varie – del club ligure.

Come giudica, sin qui, la stagione del Genoa?

“Sono davvero colpito in negativo. Un club con la tradizione del Genoa non può fare un campionato così…”.

Di chi sono le colpe maggiori, a suo giudizio?

“Quando capiti in stagioni come questa non c’è qualcuno che ha più o meno colpe. Diciamo che tutti hanno la loro responsabilità. Forse mancava una visione alla base: dove si voleva arrivare? Da quello che mi risulta, inoltre, nella prima parte di stagione non hanno lavorato benissimo… Mi dispiace”.

Con Blessin sembrava essersi invertita leggermente la tendenza…

“Però il Genoa ha perso le ultime tre partite di fila… Non so se l’arrivo di Blessin basterà per salvarsi”.

Che tipo di match prospetta contro il Cagliari?

“Non dico che sarà l’ultima spiaggia, ma quasi. Anche perché, Cagliari e Genoa, sono più o meno nella stessa condizione di classifica”.