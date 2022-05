Salernitana, Bocalon a ISP: “Nicola fatto miracolo ma salvezza è anche merito dei tifosi”

L'ex attaccante della Salernitana ha parlato ai microfoni di Itasportpress

"Nel girone di andata si è fatto anche bene ma poi c'è stato un crollo. Io a gennaio sono andato via e non so cosa sia successo. Bisognava puntare sulle motivazioni e il cuore anzichè su altre cose che distolgono l'attenzione dei calciatori. Bisogna ripartire dall'entusiasmo dei tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra".