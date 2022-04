Sampdoria, Balleri a ISP: “Salvezza arriverà ma col Genoa non deve mancare una cosa”

L'ex calciatore blucerchiato ha parlato a Itasportpress

Riguardo al momento buio in casa Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva David Balleri, ex calciatore blucerchiato (1995-1999).

Come commenta il pareggio contro il Verona?

“A me la Samp è piaciuta, meritava anche qualcosa di più”.

Cosa è andato storto?

“La Samp ha affrontato un avversario tosto. Tudor è un osso duro. Non è semplice fare punti al Bentegodi, ci ha perso pure la Juve!”.

La salvezza non è, tuttavia, ancora aritmeticamente al sicuro…

“Io sono sicuro che, in ogni caso, arriverà. Ci sono squadre messe molto peggio”.

Qual è, dal suo punto di vista, il problema strutturale della Samp di Giampaolo?

“Nessuno. La squadra è forte. Secondo me, però, c’è poco coraggio: alcuni giocatori non osano! Per rendere al meglio con un allenatore come Giampaolo, devi seguirlo fino in fondo e osare”.

A cosa potrebbero ambire i blucerchiati la prossima stagione, partendo con Giampaolo in panchina?

“Dipenderà dal mercato e dalle operazioni che si vorranno fare in entrata. Almeno un attaccante e un centrocampista servono. Comunque io dico salvezza tranquilla, almeno”.

Alcuno tifosi sono ancora memori della sciagurata retrocessione del 2011…

“Mi sento di escludere che la Samp vada in B. Come ho detto, a livello di qualità i blucerchiati sono molto più competitivi rispetto alle squadre in lotta per salvarsi”.

Quagliarella è ancora un punto di forza per la Samp?

“Resto convinto di sì. Come fa uno come Quagliarella a essere un problema per il gruppo?”.

Cosa prospetta dal derby contro il Genoa del turno imminente?

“Non sarà facile, perché il Genoa ha vinto in maniera importante contro il Cagliari. Però credo che non deve mancare una cosa per battere il Grifone: la “motivazione derby” che prevedo ci sarà per i doriani. Io, ovviamente, tifo Samp!”.