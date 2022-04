Sampdoria, Bonazzoli a ISP: “Flessione dovuta a Ferrero. Roma da temere perchè…”

L'ex calciatore blucerchiato ha parlato ai microfoni di Itasportpress

In merito all’imminente Sampdoria-Roma, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Emiliano Bonazzoli, ex calciatore blucerchiato.

“Secondo me non si può essere soddisfatti, a livello complessivo…”.

“Secondo me non c’è tutto questo chissà quale mercato da fare. La rosa, ripeto, è di grande valore. Serve solo resettare e ripartire. Nulla di più”.

“Non sarà facile per la Samp. A Marassi si presenterà una squadra lanciata, determinata e con un signor allenatore come Mourinho. Non è il miglior cliente da affrontare, in questo momento…”.