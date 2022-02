Sampdoria, Bonazzoli a ISP: “Mercato buono e con Giampaolo salvezza certa”

L'ex attaccante blucerchiato ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo al mercato della Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Emiliano Bonazzoli , ex calciatore blucerchiato.

“Secondo me la Samp ha raccolto meno rispetto a quello che meritava in tante partite. Da un punto di vista tecnico, la squadra ha quasi sempre giocato bene”.

Come giudica il ritorno di Giampaolo?

“Ha fatto bene alla Samp in passato e può farlo tranquillamente di nuovo anche adesso. Con lui la Samp è in mani sicure”.

Con D’Aversa non lo era?

“No, lo era anche con D’Aversa. Come ho detto prima, la Samp ha sempre giocato bene. Molte partite non meritava di perderle o pareggiarle”.

“Secondo me sì. Basta inanellare quattro-cinque partite consecutive e ci sono tutte le carte in regola per farlo”.