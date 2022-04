Sampdoria, Dossena a ISP: “Giampaolo a stagione in corso non è l’ideale”

L'ex calciatore blucerchiato ha parlato a Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in orbita Sampdoria, la redazione di ItraSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Dossena, storico ex calciatore blucerchiato.

Come commenta, sin qui, la stagione della Samp?

“Troppi bassi. Ma c’è una sorta di logica…”.

Ossia?

“E’ una stagione di transizione. C’è stato un avvicendamento societario importante. C’era da aspettarsi qualcosa di simile sul medio-lungo termine”.

Conosce a perfezione Lanna: dovesse fornirgli un consiglio?

“Gli direi di continuare così. Stiamo parlando di uno che la Samp la ama. Di risultati simili, il primo a non essere soddisfatto è lui”.

E Giampaolo? Si aspettava impattasse con maggior “vigore”?

“Giampaolo non è proprio l’ideale da prendere a stagione in corso. Lui ha bisogno di incidere, con il suo mercato e con le sue idee. Fin qui ha fatto quello che può. Di più non gli si può chiedere”.

La Samp riuscirà a salvarsi?

“Questo è poco, ma sicuro. Però, l’anno prossimo, bisogna provare a alzare l’asticella”.

Operando in quali reparti?

“Non dico che la rosa va rivoluzionata, ma qualche cambiamento bisogna farlo. Bisogna cercare di prendere qualche giovane in più, almeno uno per reparto. Anche per pensare a un ciclo di prospettiva”.

Quagliarella ha ancora cartucce da sparare?

“Per me Quagliarella deve restare alla Samp. Negli ultimi minuti può essere incisivo. Non più tardi di qualche settimana fa, ha segnato una doppietta”.

Che tipo di match prospetta contro il Bologna?

“Difficile fare previsioni. Si affronta una squadra molto simile, per percorso, ai blucerchiati. Questo è un importante fattore di partenza”.

Capitolo scudetto: qual è la favorita numero uno?

“Di primo acchito, direi tutte e tre. Tuttavia, penso che con la vittoria a Torino, l’Inter abbia fatto un passaggio molto importante…”.