Sampdoria, Flachi a ISP: “Su Giampaolo dubitare è follia. Salvezza è una certezza”

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Francesco Flachi , ex calciatore – tra le varie – di Sampdoria e Fiorentina.

Come giudica l’avvento di Giampaolo sulla panchina della Samp?

“Sono molto soddisfatto. Giampaolo è un maestro di calcio. Negli ultimi due anni lo hanno attaccato ingiustamente. Chi ne dubita la superiorità non capisce niente di calcio”.

Come commenta, tuttavia, l’esigua quantità di punti blucerchiata?

Come giudica il mandato di Ferrero?

“Lanna è un doriano al timone della Samp. Il binomio è perfetto. Mi auguro che salvi la Samp e che punti, in prospettiva, a farla arrivare in Europa”.

“Sì, il mercato è stato buono. Per me la Samp si salva, magari anche in anticipo”.