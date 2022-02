Sampdoria, Gasparin a ISP: “Giampaolo ha migliorato la squadra ma obiettivo è la salvezza”

L'ex dg ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità in orbita Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Sergio Gasparin , ex direttore sportivo del club blucerchiato.

“Siamo a febbraio, ma un concetto va espresso già adesso in maniera inequivocabile, indipendentemente da come finirà…”.

“Io non ho mai avuto problemi nel dichiararlo: purtroppo la sua presidenza non è stata positiva per il club e per i tifosi”.