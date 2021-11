Sampdoria, Mannini a ISP: “Giampaolo un’incognita, Ferrero tieniti D’Aversa”

L'ex calciatore della Samp ha detto la sua sul futuro del tecnico D'Aversa ai microfoni di Itasportpress

In merito all’attualità in orbita Sampdoria , la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Moreno Mannini, ex calciatore blucerchiato.

“Secondo me sì, perché in questo avvio di stagione la Samp è stata molto sfortunata. D’Aversa sta facendo giocare molto bene la squadra. Mancano solo i risultati, ma la strada è giusta”.

“I cambi di allenatore sono sempre un’incognita: non sempre ti va bene. Si guardi come esempio al Cagliari: con Mazzarri stanno facendo peggio che con Semplici. Per cui non sempre cambiare allenatore è garanzia di risultato. Poi Giampaolo è un integralista: ha bisogno di una squadra costruita da lui, per lui sin dall’inizio”.