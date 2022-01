Sampdoria, Pari a ISP: “Ferrero ha svolto buon lavoro. Juve-Napoli? Metto 1”

A Itasportpress l'ex centrocampista blucerchiato ha parlato anche del presidente Ferrero

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Fausto Pari, ex calciatore – tra le varie – di Sampdoria e Napoli.

Come giudica il caso legato a Juventus-Napoli (e non solo)?

“Con questa nuova variante è dura, non c’è niente da fare. Lo ha sottolineato, mi pare, Allegri: puoi solo sperare di avere quanti più giocatori a disposizione possibili”.

“Non saprei fare previsioni esatte. Secondo me la Juve è avvantaggiata…”.

“No, lo sarebbe stata a prescindere. Quando giochi partite di questo tipo, chi gioca in casa ha un vantaggio in più”.

Come giudica, a livello complessivo, la stagione di Napoli e Juve?

“Il Napoli può e deve puntare allo scudetto: una leggera flessione era possibile nel mese di gennaio, ma possono riprendersi. La Juve, invece, non può più sbagliare: per qualificarsi in Champions dovrà avere una media, quasi, da scudetto”.