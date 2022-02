Sampdoria, Pellegrini a ISP: “Sensi-Giovinco-Caputo attacco super. Giampaolo un prof.”

L'ex capitano dello storico scudetto blucerchiato, Luca Pellegrini ha scritto un libro. Tanti gli aneddoti e i ricordi in questa opera della collana Olympia di Caosfera Edizioni.

Redazione ITASportPress

La Samp è ripartita grazie alla cura Giampaolo. Il tecnico blucerchiato potrebbe cambiare gli orizzonti della squadra ligure che ieri ha battuto nettamente il Sassuolo. Giampaolo è uomo dalle mille risorse ma la dirigenza gli ha chiesto la salvezza, ma poi è arrivato Sensi e tutto sembra diverso. L'ex capitano della Sampdoria, Luca Pellegrini ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress.it.

Dopo il 4-0 al Sassuolo si deve parlare di salvezza oppure di altro?

La Sampdoria ha tutto per risalire la china avendo calciatori di grandi potenzialità. La differenza adesso la fa la disponibilità perchè Giampaolo è un vero professore che prepara lo spartito e te lo dà per studiare ma per applicare la sua filosofia serve disponibilità, voglia di imparare, applicazione e tempo.

Alla Samp in questo momento il tempo è poco servono punti per uscire dalla zona calda

Esattamente, visto che c'è poco tempo ci vuole la totale disponibilità dei giocatori specie quelli esperti.

Con Sensi la Sampdoria vola e per Giampaolo è tutto più facile...

Vedendo giocare Sensi ti accorgi subito che ha tempi e visione di gioco superiori alla media. Non a caso viene dalla prima in classifica. Ha giocato in tutti i ruoli ed io l'ho ammirato in mezzo al campo a Cesena quando faceva coppia con Kessie con Drago allenatore nel 4-2-3-1. Chiaro se davanti alla difesa hai Rincon o Ekdal in quel centrocampo c'è già tanta roba. Davanti alla difesa un mediano di sostanza con le mezzali che danno la qualità del palleggio e scandire i tempi di gioco possono liberare Sensi da compiti di copertura e mettere la sua fantasia a disposizione degli attaccanti. Quando tocca palla lui ti ribalta l'azione da difensiva in offensiva.

E adesso con Giovinco come la mettiamo?

Giampaolo preferisce l'attaccante moderno che viene fuori e cuce il gioco. Giovinco ha 35 anni, Caputo 34, Quagliarella 39. L'unico giovane è il 21enne Supryaga. Giovinco completa l'organico ma è importante che l'ucraino entri prima possibile nella dimensione blucerchiata. Quagliarella ha dimostrato che l'età si fa sentire, Caputo non è più giovane. Non vedrei male un triangolo offensivo con Sensi e Giovinco dietro Caputo, visto che Giampaolo predilige calciatori che danno del tu al pallone.

Con questo attacco formidabile, Giampaolo potrebbe anche pensare di alzare l'asticella?

Non bisogna dimenticarsi che nel triennio precedente, Giampaolo ha fatto un ottimo lavoro ma fermandosi alla 28ma giornata, poi la squadra è andata in vacanza nelle ultime dieci giornate. Lo scorso anno Ranieri con la squadra salva ha chiesto di arrivare a 52 punti e toccando le corde giuste l'obiettivo è stato raggiunto. Quest'anno va bene la salvezza, ma poi con una proprietà solida, Giampaolo deve spingere l'acceleratore fino alla 38a partita di campionato.

E' nelle librerie la sua opera "Sampdoria 1991 L'anno dello Scudetto e le cose mai dette". Cosa ha voluto raccontare?

Intanto ci tengo a precisare che parte del ricavato della vendita del libro andrà devoluto in beneficienza a una fondazione onlus.

Ci dica allora come è nata l'idea di scrivere questo libro

Mi ha chiamato il giornalista Luca Talotta e mi ha proposto di raccontare il mio mondo blucerchiato. Ho detto di sì e mi sono messo in gioco anche per una causa benefica.

Degli anni d'oro della Sampdoria, racconta tanti aneddoti. Qual è quello che non dimenticherà mai?

Ce ne sono tanti aneddoti e che chi leggerà il libro li scoprirà. Per questo non anticipo nulla, per me sono tutti belli.