Sampdoria, tre domande a Gasparin: “Arrivo Lanna straordinario perchè cancella Ferrero”

L'ex dirigente blucerchiato ha risposto ai microfoni di Itasportpress

Questa è stata una “mezza giornata” più che un turno regolare di campionato stante le 4 partite rinviate ed altre gare giocate con le rose delle varie squadre a mezzo servizio. Purtroppo è una situazione difficilissima con la quale convivere e la stessa Lega si trova in grave difficoltà decisoria, fra il calendario che non ha più spazi liberi ed una situazione sanitaria molto problematica. Difficile giudicare fino in fondo comunque finora la Samp non è stata brillante ne deludente.