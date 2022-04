Sampdoria, Turci a ISP: “Giampaolo ha fatto mezzo miracolo. Scudetto lo merita il Milan”

L'ex portiere e assistente di Giampaolo ha parlato con Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in orbita Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Luigi Turci, ex portiere blucerchiato.

Cominciamo dalla stagione della Samp…

“Stagione negativa, ma il margine di vantaggio è buono. Credo ci siano tutti i presupposti per salvarsi”.

Ha fatto parte dello staff di Giampaolo nella sua prima esperienza blucerchiata: si aspettava tante difficoltà?

“No, il valore di Marco non si discute. E’ subentrato a stagione in corsa e sta facendo un mezzo capolavoro. I risultati, con uno come lui, si vedono sul lungo termine”.

Sotto quali aspetti ha inciso maggiormente in casa ligure?

“Per Marco è fondamentale la prestazione, vuole raggiungere il risultato attraverso un’idea ben precisa. Io ci ho lavorato e mi fido di lui: riporterà la Samp in alto”.

Cosa potrebbe essere andato storto in questa stagione?

“Domanda intelligente, ma senza risposta. Bisogna chiedere agli addetti ai lavori. Magari il cambio di proprietà potrebbe aver distribuito un po’ di incertezze”.

Il fattore che gioca a favore della Samp, attualmente, rispetto alle altre in ottica salvezza?

“La Samp, tra tutte le squadre in lotta per la salvezza, è quella che ha maggiore qualità. Candreva è un giocatore di levatura importante. Mi chiedo come mai non sia in Nazionale”.

Conosce anche l’ambiente Milan, avendoci lavorato con Giampaolo. I rossoneri sono i favoriti per lo scudetto?

“Sì, lo scudetto lo merita il Milan”.

Per quali ragioni? Il Milan è reduce dalla bruciante sconfitta 3-0 in Coppa Italia, contro l’Inter…

“Il Milan è la squadra che ha seguito il percorso più logico, sin qui. E’ inoltre la squadra che ha avuto maggiore continuità in campionato. Meritano il tricolore, senza ombra di dubbio”.