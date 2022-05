Scanziani a ISP: “Genoa, a Napoli non sarà come 40 anni fa. Samp riparta da zero”

L'ex calciatore blucerchiato e rossoblu' ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità in chiave Genoa e Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Scanziani, ex calciatore tanto blucerchiato (1981-1986), quanto rossoblù (1986-1988).

Facciamo un passo indietro a sette giorni fa, ossia a Genoa-Juventus 2-1. Quali effetti positivi potrebbe aver sortito tale vittoria?

“Grande vittoria. Fatta contro una grande squadra. Però mi chiedo una cosa…”.

Prego.

“Come mai il Genoa è stato in grado di battere la Juve e, con altre squadre – direttamente in lotta per la salvezza – ha perso malamente? Sono tutti temi su cui interrogarsi e in cui, credo, ci sia tutto quanto il senso della stagione del Grifone”.

Ora la squadra di Blessin affronterà il Napoli: che tipo di match prospetta?

“A Napoli sarà molto più dura, e non sarà come 40 fa con il 2-2 che salvò il Grifone. In casa con il Bologna magari molto meno complicata ma bisogna vedere se, nell’ultima partita, il Genoa sarà ancora in corsa per un posto in Serie A”.

Da quali fondamenta dovrà ripartire il Genoa della prossima stagione?

“Rinvierei ogni discorso di questo tipo a fine campionato. A che perché, al momento, nessuno può dire nulla. Se il Grifone retrocederà in Serie B, buona parte della rosa andrà modificata”.

La Samp invece?

“Io, onestamente, sono deluso. Qualcosa in più me lo aspettavo. Però c’è da dire che, con Giampaolo in corsa, non puoi pensare di essere incisivo fin da subito. Bisogna dargli del tempo”.

Come dovrebbero agire i blucerchiati in ottica prossima stagione?

“Innanzitutto bisogna fare chiarezza sulla società. Se si rimarrà così, ci si deve preporre degli obiettivi. Io un’idea l’avrei…”.

Dica pure

“Bisognerebbe tornare al 2016, quando Giampaolo è diventato allenatore della Sampdoria. Si imposta un progetto sul lungo termine e si costruisce una squadra giovane. Una sorta di ripartenza da zero”.

Cosa hanno pagato maggiormente i doriani nella stagione corrente?

“Dal mio punto di vista, i doriani subiscono troppi gol. Bisogna puntare a trovare una solidità difensiva importante. Magari con qualche difensore giovane. Dragusin? Non credo che, alla base, l’idea di prenderlo quest’anno fosse sbagliata, per esempio”.