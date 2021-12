Sonetti a ISP: “L’Atalanta è tra le favorite per lo scudetto”

L'ex allenatore nerazzurro a Itasportpress ha giudicato la squadra di Gasperini

“Ora gli orobici sono stabilmente in Champions, oltre a essere un top club. Ma questo percorso non inizia con Gasperini dall’oggi al domani. La filosofia della società è stata sempre una, ben precisa: ambizione e cultura del lavoro. Con il tempo si sono raccolti i frutti”.

“Per me questa inchiesta riguarda il calcio italiano in generale. Ci sono troppi calciatori sopravvalutati strapagati e i motivi di alcuni acquisti oggettivamente non tornano. Il “bubbone” è scoppiato: magari è l’occasione per tornare a un calcio più genuino, pulito e sereno”.