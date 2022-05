Spal, Tacopina a ISP: “Adesso nostro obiettivo è la Serie A. Non fallirò la missione”

Il presidente della SPAL ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La Spal è riuscita con un turno di anticipo a raggiungere la salvezza evitando i playout . La squadra di mister Venturato con una prestazione perfetta ha battuto il Frosinone nettamente e adesso potrà recarsi a Benevento senza eccessive pressioni nella gara che chiuderà il campionato venerdì prossimo. Soddisfatto il presidente, Joe Tacopina che è andato a festeggiare sotto la curva Ovest. Ai microfoni di Itasportpress.it, il patron del club estense ha ammesso quali sono i programmi per la prossima stagione. Si prospetta per il club di Ferrara un rilancio in grande stile del club visto che si punterà alla Serie A.

"Sono più sollevato che felice. Ovviamente mi sforzo sempre di fare il meglio possibile. Sono felice di poter ricominciare da zero il prossimo campionato di serie B per raggiungere i nostri obiettivi sia a breve che a lungo termine, ma dico anche che non avremmo dovuto metterci in una situazione complicata come in questa stagione. In pratica siamo stati costretti a vincere alla 37a giornata per salvarci"