Spal, Tacopina a ISP: “Ci manca un po’ di coraggio. Venturato non si tocca”

Il presidente della Spal Tacopina ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La SPAL non vince dal 4 dicembre scorso quando passò sul terreno del Crotone col punteggio di 2-1. Da allora una serie negativa di sette partite e appena tre punti conquistati frutto di tre pareggi contro Benevento, Pisa e Pordenone. Dopo la sconfitta casalinga contro la Reggina, ha tuonato il presidente Joe Tacopina che ha scosso la squadra che forse sembra aver perso fiducia nonostante l'ottima cura del mister Venturato, un tecnico che la Serie B la conosce bene. Il patron spallino martedì scorso ha anche affermato che i giocatori hanno disonorato la maglia ma adesso l'arrabbiatura sembra essere svanita e si guarda con fiducia al prossimo match contro il Vicenza che vale tanto per la salvezza visto che i veneti sono penultimi in classifica con 13 punti. Tacopina ai microfoni di Itasportpress.it a due giorni dal delicato match ha detto: "I ragazzi hanno poco coraggio e a volte pagano lo scotto della gioventù. Sono certo che riprenderemo la marcia giusta già contro il Vicenza visto che ho fiducia piena nell'organico e nel tecnico Venturato che non si tocca essendo uno dei migliori per questa categoria. Tutti insieme usciremo da questa fase difficile". Con il mister Venturato in panchina, che ha preso il posto di Clotet a inizio del 2022, la Spal ha pareggiato tre partite e perso le ultime due con Reggina e Monza.