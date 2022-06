Spal, Tacopina a ISP: “Varnier nostro, per Pepito unica strada. Su La Mantia ed Esposito…”

Tornerà tra qualche giorno in Italia Joe Tacopina presidente della Spal che starà con la squadra da metà luglio nel ritiro di Mezzana in Trentino. Il patron americano intanto da New York sta seguendo l'evolversi delle operazioni di calciomercato rimanendo a stretto contatto con il direttore Fabio Lupo. Ai microfoni di Itasportpress, Tacopina ha svelato alcune operazioni last minute smentendo anche l'addio di qualche giocatore ritenuto importante. "Stiamo lavorando bene e l'obiettivo è quello di allestire una squadra forte con un mix di giovani e calciatori esperti. Il prossimo campionato di Serie B deve essere diverso da quello appena concluso con la salvezza arrivata a una giornata dalla fine. Voglio vedere una Spal nella parte sinistra della classifica. Le trattative di mercato sono tante in questo momento e li sta seguendo Fabio Lupo. Abbiamo chiuso per Marco Varnier che è un bel difensore poi siamo sulle tracce di Ilias Koutsoupias e Andrea La Mantia. Il 21enne ellenico è promettente, l'attaccante italiano è un nostro obiettivo da tempo e vogliamo portarlo a Ferrara. Per il difensore Christian Delle Mura è affare chiuso e il ragazzo indosserà la maglia biancoazzurra. Per Pepito Rossi sarei felice di averlo con noi perchè porta qualità e tanta esperienza in campo e fuori ma dipende dalle sue condizioni fisiche. Vediamo che decisione prenderemo ma Pepito è nel mio cuore. Ho sentito di una cessione di Salvatore Esposito alla Lazio e qualche altro club ma questa è solo una fake news. Il ragazzo resta con noi".