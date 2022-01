Spal, Tacopina a ISP: “Vogliamo Maldini jr. e stiamo trattando col Milan”

Tacopina è molto legato a Paolo Maldini e Ricky Massara e la trattativa potrebbe chiudersi presto

C'è un asse tra la Spal e il Milan. Tutto nasce dalla grande stima e amicizia che c'è tra Joe Tacopina, patron del club estense, e Paolo Maldini e Ricky Massara dirigenti rossoneri. Dopo l'attaccante Lorenzo Colombo, arrivato in prestito da Milano la scorsa estate, ecco che nelle prossime ore a Ferrara potrebbe sbarcare anche l'attaccante Daniel Maldini. La trattativa è in corso come conferma ai microfoni di Itasportpress.it, Tacopina: "Si siamo sulle tracce di Daniel Maldini. Sapete che sono molto legato a Paolo e Ricky e di conseguenza sono fiducioso che possiamo concludere". Lapidario il commento dell'avvocato italoamericano che segue da New York l'esito della trattativa che potrebbe concludersi presto con la formula del prestito secco. Con la maglia del Milan Daniel Maldini ha giocato in questa stagione 11 partite di cui 3 da titolare con un gol realizzato allo Spezia.