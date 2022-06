SPAL, Tacopina: “La Mantia in pole. Voglio vincere i derby USA di B. Su De Rossi…”

Il presidente della SPAL ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Joe Tacopina, presidente della SPAL, in Italia da qualche giorno, ha seguito da molto vicino le operazioni di mercato condotte dal ds Fabio Lupo. La squadra di mister Venturato sarà rinforzata e l'obiettivo dichiarato dal patron biancoazzurro è di puntare al salto di categoria nel giro di qualche anno. La prossima stagione servirà per porre le basi per costruire un progetto solido e puntare alla Serie A. Tacopina ha risposto ai microfoni di Itasportpress.it parlando non solo di mercato.

Presidente, riparte una nuova stagione con Venturato in panchina. E' lui l'uomo giusto per iniziare un ciclo con questa SPAL?

"Stiamo lavorando in chiave mercato col ds Fabio Lupo e l’allenatore Venturato per rinforzare la squadra. Ovviamente c'è massima fiducia nel nostro mister e ritengo sia l’uomo giusto per rilanciarci. Se non avessi fiducia al 100% in Roberto (Venturato ndr) lui non sarebbe qui, quindi questo significa che è lui il tecnico giusto per la SPAL. Anche Fabio Lupo ne è altrettanto convinto e non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione. Ci auguriamo un campionato migliore dello scorso anno e di raggiungere traguardi ambiziosi"

Novità anche in ambito societario appunto con il nuovo ds Lupo e altri dirigenti. È ancora una sua idea portare Daniele De Rossi a Ferrara?

"Io stimo tantissimo Daniele De Rossi ma portarlo a Ferrara in questo momento, come ho letto e sentito, non è una notizia vera. Non ci ho mai provato a portarlo da noi adesso. Daniele ne sono sicuro diventerà un grande allenatore, ma noi ne abbiamo già uno in questo momento e non è mai stato intavolato alcun discorso per far si che l'ex Roma diventasse il nostro coach. E' vero però che ho pensato a lui in passato, ma adesso no. Ci siamo impegnati con Venturato e siamo convinti al 100% che farà bene".

Sarà una Serie B che parla molto di americano con tante proprietà USA. Quale derby a stelle e strisce non vorrebbe perdere in campionato?

"Non voglio perderne neanche uno di derby. Dobbiamo vincerli tutti sarebbe stupendo fare filotto. Lo dirò ai ragazzi che i derby USA bisogna farli nostri"

Sul mercato immagino che state cercando un bomber da 15 gol.

"Si è vero lo stiamo cercando e non è un segreto. Ci piace molto l'attaccante dell'Empoli, Andrea La Mantia. Lui è una certezza come goleador ed è anche un buon amico di uno dei nostri capitani. Parlo di Biagio Meccariello, suo ex compagno al Lecce alcuni anni fa, che ne parla benissimo anche come uomo e per me, così come per il ds Fabio Lupo, il carattere di una persona è altrettanto importante così come le sue abilità sul terreno di gioco. Ma ovviamente, come si suol dire, non ‘ci giochiamo’ il tutto per tutto per un solo obiettivo anche perché non abbiamo nessun accordo scritto ancora. Stiamo visionando un gruppo di quelli che possiamo definire bomber da 15 gol e sicuramente riusciremo ad averne uno per la prossima stagione".