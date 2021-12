Spartak, Scala a ISP: “Non bisogna mettere pressione a Vanoli. Buffon vai a Mosca”

Lo Spartak Mosca ripartirà da Paolo Vanoli alla ripresa del campionato a febbraio e la prima partita sarà quella con il CSKA di giorno 26. Il mister italiano che ha preso il posto dell’esonerato Rui Vitoria avrà il duro compito di...

“I club russi importanti che vanno in Champions League e Europa League non hanno i campioni e non spendono grandi cifre per rinforzare la squadra, di conseguenza non possono competere con Chelsea, Bayern, Real Madrid e Manchester City e così vengono eliminate presto”.

“Lui ha debuttato con la maglia dell'Italia in Russia e da lì è iniziata la sua straordinaria carriera in Nazionale. Certo che gli consiglierei di andare a Mosca, è una delle città più belle al mondo con tanta storia, ricchezza e arte tanto che io portavo i calciatori dello Spartak nei musei per non farli rimanere sempre in albergo prima delle partite. Per un calciatore come Buffon sarebbe un privilegio vivere a Mosca, una esperienza così sarebbe impagabile non solo a livello sportivo. Gigi avrebbe anche un ingaggio importante e per un calciatore non guasta mai".