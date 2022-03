Spinesi fa le carte alla Serie C: “Catanzaro per i playoff occhio al Catania. Ecco perchè”

L'ex attaccante ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'ex attaccante di Inter, Castel di Sangro, Bari, Arezzo e Catania, Gionatha Spinesi dice la sua sul campionato di Serie C Girone C ai microfoni di Itasportpress.it

“Sicuramente il Bari che ha ammazzato il campionato avendo ben 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Poi le altre. Sta succedendo spesso che la prima lo stravince nel Girone C"

“Stiamo parlando di una squadra che ha fatto un miracolo sportivo. So per certo che, a dicembre, nemmeno c’era l’acqua calda per fare la doccia! Nessun ragazzo ha mai mollato, sono a dir poco encomiabili”.

“Lo dico da ottobre, quando ha esordito e ha fatto doppietta contro la Juve Stabia. E’ già un calciatore fatto e finito per la Serie A. Non solo è il nuovo Scamacca, ma è anche il futuro centravanti della Nazionale Italiana”.

Chiudiamo con una battuta sulla Serie A. Da ex Inter: il match contro la Juve di domenica è decisivo in ottica scudetto?

“Sì. L’Inter secondo me, per organico, è la favorita numero uno. La vedo più in vantaggio rispetto ai bianconeri, se devo fare un pronostico per domenica”.