Tacopina a ISP: “Ecco perchè gli americani puntano l’Italia e l’Atalanta. Io aperto strada poi…”

Il patron della Spal ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

L’Atalanta potrebbe passare nei prossimi giorni al fondo statunitense KKR che sta trattando con la famiglia Percassi. Negli ultimi anni gli investimenti nel calcio europeo da parte di investitori e fondi americani sono aumentati. Il primo a sbarcare in Italia è stato Joe Tacopinache ai microfoni di Itasportpress.it spiega il perchè gli investitori a stelle e strisce puntano il calcio europeo e italiano. "Tredici anni fa sono stato io il primo americano a sbarcare in Italia. Sono entrato nella Roma con un gruppo di investitori e siamo riusciti a chiudere l’affare nel 2011. Diciamo che sono stato il primissimo americano in assoluto ad entrare nel mondo del calcio italiano e ovviamente, come ben noto, ho portato anche il secondo gruppo a Bologna con Saputo. Poi c’è stato anche il terzo al Venezia, e successivamente altri personaggi sono sbarcati come Rocco Commisso a Firenze e Mike Piazza e tanti ancora".

Tacopina, quali sono i motivi di questa invasione?

Ribadisco di essere felice di poter dire che sono stato l’apripista di questo flusso di persone che hanno deciso di investire in Italia, perché è una grande opportunità. Ovviamente ci dovrà essere una maggior disciplina dal punto di vista fiscale nel calcio, soprattutto in quello italiano. Ci sono ancora grossi margini di crescita e il fatto che ci siano gruppi e fondi piuttosto che singoli investitori, dimostra ancora una volta quello che io dico da tempo, ossia che nel calcio italiano ci sono grossi margini di guadagno e crescita, altrimenti questi qualificati gruppi non farebbero tali investimenti solo per il gusto di entrare nel calcio, anche perché devono rispondere ai propri azionisti. E ripeto, è chiaro che ci sia un forte ritorno economico nel fare tali investimenti. Non dimentichiamo che nel calcio italiano ci sono club sottovalutati, come avviene in tutti gli sport. Il costo è ragionevole e sicuramente più basso rispetto a club americani o inglesi. Per esempio in MLS, nonostante il calcio sia di qualità inferiore rispetto ai campionati italiani e d’Europa, le squadre costano molto molto di più. Per questo credo ci sia questo appeal per il calcio italiano ed europeo.

L'investitore americano che tipo di ritorno pensa di avere in Italia?

Gli investitori non sono solo persone ricche che vogliono entrare nel mondo del calcio solo per il gusto di possedere un club, ma lo fanno per guadagnare. Questi grossi fondi entrano e sono sicuri di avere un ritorno economico sostanziale. Questa è l’unica ragione per cui lo fanno. Questa è una buona notizia per il calcio italiano perché vuol dire che c’è margine di crescita. Io ho visto questo tredici anni fa quando tutti pensavano fossi pazzo. Anzi, la gente ha detto che ero pazzo, ma se lo fai in modo corretto con una precisa disciplina finanziaria e un business plan perfetto, hai un ritorno. Per esempio, il modello Atalanta è quello perfetto: ha superato i vari step con investimenti oculati. Questo è il motivo per cui un gruppo di investitori ha puntato sul club bergamasco. Se fai le cose in modo corretto, gli investitori sono sicuri di guadagnare e investono.