Taranto, ds Montervino: “Stagione super in C. Catania? Spero venga salvato…”

Ai microfoni di Itasportpress ha parlato il ds del club pugliese

“Mi aspettavo che il Taranto potesse far bene e, quello visto in campo, mi ha soddisfatto. Sì, meritavamo almeno quattro punti in più. Penso ai match contro Avellino e Juve Stabia”.

“Mi fanno male, sono legato alle due piazze, soprattutto a Salerno. In Italia certe cose non possono accadere. E’ ridicolo e vergognoso. In Italia devono essere rivisti certi standard. Spero che le stagioni delle due squadre vengano salvate: i tifosi non meritano una sofferenza simile, neppure le due città, che sono centri di produzione importanti per l’Italia”.