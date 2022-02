Torino, Maltagliati a ISP: “Derby vale lo scudetto. Ecco come fare male alla Juve”

Riguardo all’imminente Derby della Mole, che si giocherà domani sera alle 20.45, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Roberto Maltagliati, ex pilastro granata. Chi parte favorita nel derby? “Leggo che tutti danno per...

Redazione ITASportPress

Riguardo all’imminente Derby della Mole, che si giocherà domani sera alle 20.45, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Roberto Maltagliati, ex pilastro granata.

Chi parte favorita nel derby?

“Leggo che tutti danno per spacciato il Toro. Per me sbagliano…”.

Per quali ragioni?

“Per il Toro è la partita della vita, vale lo scudetto. I granata daranno il 200%. E l’attuale Torino è una squadra competitiva…”.

Sotto quali aspetti potrebbe insidiare la Juve?

“A centrocampo”.

Nonostante L’acquisto di Zakaria?

“Io continuo a non vedere la Juve dominante a centrocampo, come ai tempi di Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Nei duelli individuali, il Toro potrebbe recuperare palloni importanti”.

Come giudica, sin qui, il lavoro di Juric?

“Finalmente un allenatore che fa giocare bene la squadra! Per me può portare il Toro in Europa. Credo che, a fine anno, i granata arrivino settimi”.

Teme che la Juve possa acquistare Bremer, come fece – ormai quasi dieci anni fa – con Ogbonna?

“Juric è artefice della sua crescita e ho visto che ha rinnovato. Perché deve per forza andar via? Magari vuole restare e continuare a diventare grande con la maglia e insieme al Toro”.