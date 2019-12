Trapani, Biabiany a ISP: “Gol e buone prestazioni per la salvezza dei granata. Contro il Pisa è 1 fisso”

Dopo tanta attesa ad inizio di novembre, Jonathan Biabiany ha firmato il contratto con il Trapani. Il giocatore francese si è legato alla società granata fino al prossimo giugno e ai microfoni di Itasportpress.it spiega qual è il suo obiettivo stagionale anche a livello personale. “Per me era importante tornare a giocare e la categoria non era una priorità assoluta, ovvio che la Serie A è un altro palcoscenico. Quando il Trapani mi ha chiamato non ho pensato di aspettare gennaio, tanta era la voglia di tornare in campo e ho detto subito sì al club granata. E’ una sfida personale e voglio fare bene qui con umiltà togliendomi qualche soddisfazione. Il Trapani mi ha fatto sentire importante e adesso tocca a me ricambiare la fiducia della società siciliana. L’obiettivo della squadra è la salvezza e voglio dare una mano ai miei compagni per raggiungerla magari facendo tanti gol con prestazioni in campo di buon livello. La classifica è corta e dopo le due vittorie consecutive (contro Livorno e Chievo ndr.) è cresciuto l’entusiasmo e l’autostima del gruppo. La squadra sta bene e anche se a Benevento abbiamo perso con un passivo pesante, per 60 minuti abbiamo dimostrato di tener testa alla capolista. Tutte le squadre della Serie B sono quasi dello stesso livello con l’eccezione della squadra giallorossa del mister Pippo Inzaghi che sta sopra tutti. Adesso con il Pisa in casa vogliamo fare bottino pieno”.