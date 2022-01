Tre domande a…Davide Baiocco

Serie B sotto la lente d'ingrandimento di Davide Baiocco

Redazione ITASportPress

Davide Baiocco, ex centrocampista, tra le varie, di Juventus, Brescia e Catania, nella sua lunga carriera ha collezionato 222 in Serie A e 4 in Champions League. Attualmente allena in Promozione in Umbria e segue con attenzione il Perugia e il campionato di Serie B facendo l'opinionista in una tv. Ai microfoni di Itasportpress.it, Baiocco ha risposto a tre domande sul torneo cadetto.

C'è tanto equilibrio in vetta alla classifica, ma chi vede favorite per la promozione diretta?

In questo momento Pisa e Brescia sono avanti, ma vedo grande equilibrio e non vedo una favorita. La classifica è corta e possono inserirsi più squadre visto che ci saranno tanti scontri diretti. Il Lecce mi ha impressionato per idee di gioco e qualità.

Il calciomercato sposterà gli equilibri in vetta e in coda?

In parte sì ma non tanto. Se si acquistano elementi funzionali al proprio gioco in grado anche di fare la differenza, allora dal mercato ottieni più spinta diversamente meglio puntare a coltivare la tua idea di gioco.

Come spiega l'andamento altalenante di molte squadre tra casa e fuori?

Il fattore campo è saltato con gli stadi chiusi. Quello che fa la differenza è l'espressione di gioco. A me piace essere dominante anziché aspettare l'avversario o giocare sui punti di debolezza. Questo è uno dei fattori che influenza l'andamento di una squadra. Se il Monza è primo in casa per numero di punti e 15.mo in trasferta c'è da fare un'analisi ma conta l'atteggiamento mentale che come dicevo si acquisisce maggiormente se proponi un calcio dominante.