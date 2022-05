Trento, Bocalon a ISP: “Salvezza meritata. Futuro? Ho contrato ma parlerò con la società”

L'attaccante gialloblu' ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Uno dei protagonisti della salvezza del Trento, è l'attaccante Riccardo Bocalon arrivato dal Venezia a gennaio. Ai microfoni di Itasportpress.it, il calciatore gialloblù ha condiviso il suo pensiero dopo l'obiettivo raggiunto. "Il valore delle due squadre nello spareggio playout si è visto nettamente - ha affermato Bocalon -. Senza nulla togliere alla Giana, il Trento ha mostrato tutta la differenza di valori tecnici emersi durante il campionato. Nei 180' minuti siamo rimasti sempre lucidi, concentrati e determinati e anche dopo essere andati sotto di un gol a Gorgonzola non è subentrata la paura. Abbiamo rispettato sempre l'avversario ma siamo stati bravi a rendere scontato questo doppio confronto. Dopo tanti anni nei dilettanti, raggiungere la salvezza in Serie C è un bellissimo traguardo in preparazione del futuro. Adesso mi godo questo momento e attendo che mia moglie a fine giugno o inizi luglio dia alla luce nostro figlio".

Senza dubbio a dare una marcia in più a questo Trento siete stati tu e Christian Pasquato.

"Il nostro curriculum è sicuramente diverso da tanti ragazzi giovani che ci sono al Trento ma sono pochi i calciatori al mondo che vincono da soli. E' bello raggiungere l'obiettivo con lo spirito di squadra e tutti insieme. Al Trento si è creata l'alchimia giusta ed è evidente che i calciatori più esperti devono sapere che hanno responsabilità maggiori. Però senza un compagno che ti aiuta e supporta, anche se hai giocato in A non vai da nessuna parte".

E' stato facile lasciare Venezia e calarsi subito nella mentalità di un campionato di Serie C?

"Io credo nella cultura del lavoro. Non guardo la categoria, ma resto concentrato sempre per dare il meglio di me. Lo faccio innanzitutto perchè sono un professionista, ma anche per la famiglia. Questione di valori".

Dopo la salvezza che porta la tua firma, tutti i tifosi vogliono rivederti in campo la prossima stagione.

"Ho un anno di contratto ma nei prossimi giorni parlerò con la società per fare alcune valutazioni".

Cosa sogni in vista della prossima stagione?

"Le ambizioni sono sempre altissime e partite come quelle contro la Giana ti fanno crescere anche come uomo. Le mie ambizioni non si spostano in base alla categoria, cercherò di dare il massimo fin quando mi sarà permesso".