Trento, ds Gementi a ISP: “Ci mancato tre punti. Con Pergolettese fame, cinismo e cattiveria”

I gialloblu' devo riprendere il cammino dopo tre sconfitte consecutive

Il Trento dopo una fase negativa, in cui la squadra di mister Parlato ha rallentato bruscamente la marcia subendo tre sconfitte consecutive, è in cerca di riscatto. Domenica al Briamasco arriva la Pergolettese e la squadra trentina ha bisogno dei tre punti prima di due trasferte consecutive contro la Virtus Verona e la Triestina. Ai microfoni di Itasportpress.it, il ds Attilio Gementi fa il punto: "Abbiamo perso qualche punto per strada nelle ultime domeniche che meritavamo di portare a casa. Adesso ci prepariamo al match contro la Pergolettese avendo a disposizione molti calciatori che erano out. Questo è importante ma dobbiamo ritrovare un po' di entusiasmo e avere quella giusta fame. La Pergolattese ha giocatori interessanti in attacco e bisogna fare attenzione, però noi dobbiamo fare la nostra partita. Gli infortuni ci hanno fatto perdere compattezza e recriminiamo per tre punti gettati via contro Legnago e Mantova, puniti da episodi sfortunati. Dobbiamo essere più cattivi e cinici ma ho piena fiducia nei ragazzi".