Trento, Giacca: “Faremo sei acquisti di grande spessore. Amichevoli e abbonamenti, le novità”

Il Trento sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C per il secondo anno consecutivo

Redazione ITASportPress

Quattordici calciatori già protagonisti la scorsa stagione costituiscono la base solida sulla quale nascerà e sarà costruito il Trento che verrà. Una piattaforma di ripartenza con un po’ tutto: l’esperienza, la gioventù, la qualità, la sostanza. Il Trento ripartirà con una marcia in più in Serie C come sottolinea ai microfoni di Itasportpress.it il presidente Mauro Giacca.

Presidente, che Trento sarà?

“Un Trento ambizioso che vuole rimanere stabilmente nella colonna di sinistra a ridosso delle big e arrivare a fine campionato in zona playoff. L’obiettivo è finire il torneo almeno tra le prime sei”.

Lei ha già anticipato più volte un concetto chiarissimo: vuole la Serie B. Come procede la campagna di rafforzamento della rosa?

“Siamo sul pezzo e il ds Attilio Gementi sta facendo un buon lavoro monitorando alcuni elementi di grande qualità che saranno ufficializzati nei prossimi giorni appena chiuderemo le trattative”

Numericamente quanti acquisti farete?

“Cinque o sei. Due difensori, due centrocampisti e una punta di spessore. Vogliamo portare a Trento calciatori vincenti che hanno fame, dunque motivati ben consapevoli che il nostro è un progetto vincente”.

C’è un giocatore impossibile da prendere che vorrebbe portare a Trento?

“Qualcuno c’è ma se lo dico non lo prenderemo mai. Non faremo spese folli ma cercheremo di pagare il giusto valore del calciatore”.

Quali sono i parametri per la scelta di un giocatore per il suo Trento?

“Che sia un vincente. Chi arriverà a Trento dovrà avere alle spalle tanta Serie C. La mentalità vincente conta molto in un campionato difficile come quello di terza divisione”.

Si è confrontato con il mister D’Anna sulle questioni tecniche?

“Sappiamo cosa vuole il mister e stiamo lavorando per un costruire un grande Trento”.

I tifosi vogliono sapere il programma delle amichevoli estive e qualcosa sulla campagna abbonamenti.

“Per le amichevoli, ne abbiamo due di cartello già fissate. Giocheremo contro la Fiorentina il 22 a Moena e poi il 30 a Lavarone contro il Cittadella. Purtroppo nessuna amichevole quest’anno al Briamasco per interventi sia in un settore dello stadio ma anche per il rifacimento del manto erboso. Per gli abbonamenti sicuramente saremo pronti dopo il 20 luglio”

Progetto nuovo centro sportivo: ha novità?

“Finora nessuna notizia, so che ci stanno lavorando le pubbliche amministrazioni. Tutti sanno che abbiamo avuto grossi problemi lo scorso anno dovendoci spostare da un campo all’altro per gli allenamenti. Speriamo che la Provincia e il Comune trovino una soluzione in breve tempo perchè Trento deve avere un efficiente centro sportivo se vuole puntare alla B”.

In merito alle alte commissioni agli agenti, c’è chi li contrasta e chi si scandalizza. Lei da che parte sta visto il suo incarico in Lega Pro?

“Sicuramente alle commissioni ai procuratori andrebbe messo un tetto”