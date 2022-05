Verona, l’ex Ferrarese a ISP: “Hellas mina vagante e non farà sconti. Milan attento a…”

L'ex calciatore del Verona, Claudio Ferrarese ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Il Milan ha un ricordo terribile del Bentegodi dove perse lo scudetto del 1973. Fu quella la “fatal Verona” e adesso mezzo secolo più tardi si prospetta un altro Verona-Milan decisivo per lo scudetto. L'ex calciatore dell'Hellas, Claudio Ferrarese ha presentato la sfida ai microfoni di Itasportpress.it .

Vedremo come al solito un Verona aggressivo?

"Assolutamente sì, sarà la solita Hellas combattiva che non guarda in faccia nessuno".

"La squadra di Tudor è una mina vagante e per la capolista sarà un match difficile".

"Sicuramente ma il Verona è in forma e non farà sconti al Milan. Poi ci sono quei tre davanti che non perdonano. Barak, Caprari e Simeone hanno qualità immensa".