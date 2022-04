Vierchowod a ISP: “Milan non più favorito per lo scudetto. Juve? Quarto posto blindato”

L'ex difensore ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Pietro Vierchowod è stato considerato uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano durante gli anni ottanta e novanta. Cresce nelle fila del Como, con cui è protagonista di una doppia promozione, dalla serie C1 alla Serie A. Veste successivamente le maglie di Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Milan e Piacenza, vincendo complessivamente 2 scudetti, quattro Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa italiana e una Champions League. Esordisce in Nazionale il 6 gennaio 1981 a 21 anni, in occasione dell'amichevole Olanda-Italia.

Pietro Vierchowod, ai microfoni di Itasportpress.it, ha detto la sua sulla volata finale in Serie A per lo scudetto ed ha parlato delle sue ex squadre.