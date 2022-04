Vierchowod a ISP: “Sampdoria disastrosa e no ultima in classifica perchè dietro son peggiori”

L'ex difensore blucerchiato ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità fronte Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Pietro Vierchowod .

Come giudica, sin qui, la stagione dei blucerchiati?

Per quali ragioni, a suo giudizio?

“Perché non riesco a intravedere note positive. Per il valore della rosa, l’attuale posizione di classifica è preoccupante".

Ma non sembra a rischio la permanenza nel massimo campionato...

"La Samp non è ultima soltanto perché ci sono squadre dietro che hanno fatto peggio… Così non va bene”.

Insomma non si sente di prospettare una salvezza tranquilla...

“Vediamo, io non lo darei per scontato. Se si continuano a perdere partite su partite, è difficile aspirare a restare in Serie A”.