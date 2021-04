Ajax-Roma, le formazioni ufficiali: torna Veretout, davanti Dzeko

Andrà in scena alla Johan Cruiff Arena l’andata dei Quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma. Una gara importante per i giallorossi che vogliono dare blasone alla propria stagione con un percorso importante nella competizione europea. Questi gli undici per parte scelti da Ten Hag e Fonseca:

AJAX (4-3-3):

Scherpen; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

ROMA (3-4-2-1) :

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko