Ajax, Stekelenburg: “Alla Roma anni difficili, se non ha funzionato la colpa è…”

Dopo l’assenza dell’andata, il portiere dell’Ajax Maarten Stekelenburg – ex giocatore proprio della Roma – scenderà in campo nel ritorno dei Quarti di finale di Europa League che si disputeranno all’Olimpico. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da gianlucadimarzio.com: “Se non è andata bene è stata colpa mia, sono stati anni difficili ma è stata una bella esperienza, seppur complicata. L’Ajax era casa mia e tutto era perfetto, qui è stata un’esperienza istruttiva. Non c’è assolutamente voglia di rivalsa, siamo qui per fare del nostro meglio. Nessuna rivincita da prendermi. Dovessi trovare motivazioni extra per queste cose sarebbe un problema”.

“È molto bello tornare qui, è una bellissima città, di solito il clima era anche migliore, faceva più caldo… Ho recuperato al 100%, non corro alcun rischio a giocare“.

Sulla prestazione di Scherpen all’andata: “Gli errori capitano e fanno parte del gioco, mi spiace per lui ma sono cose che succedono. Ci alleniamo insieme e ci sosteniamo a vicenda”.