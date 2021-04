Ajax, ten Hag: “Abbiamo imparato e siamo ottimisti. Le squadre italiane sono di grande livello ma…”

L’allenatore dell’Ajax Erik ten Hag è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di Europa League di domani contro la Roma. Queste le sue parole, riportate da SportMediaset: “Abbiamo imparato dalla gara d’andata, il risultato non è stato dalla nostra parte, ma siamo ottimisti, abbiamo lottato e siamo arrivati tante volte in area, al ritorno faremo altrettanto. Dipenderà dagli spazi che la Roma ci concederà, loro si difenderanno e dovremo adattarci al loro atteggiamento. Non c’è alcuna differenza nel giocare in casa o fuori, affronteremo la partita con questo spirito”.

“Due tempi non sono mai uguali, figuriamoci se due partite possono essere identiche tra loro. Entrambe le squadre hanno imparato dalla partita precedente. Penso che i nostri giocatori possano misurarsi tatticamente e tecnicamente con le squadre top italiane. Abbiamo diverse varianti, vedremo. Tutti i giocatori convocati stanno bene e possono giocare. Con l’Atalanta ci siamo fatti rimontare, è successo lo stesso con la Roma, in questo senso dobbiamo migliorare e ora abbiamo l’occasione per farlo. Le squadre italiane sono di grande livello, ma direi che con loro siamo alla pari”.